Arefe günü noterler açık mı? 19 Temmuz (bugün) noterler açık mı? İşte çalışma saatleri...

Arefe günü noterler açık mı? 19 Temmuz (bugün) noterler açık mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı, 23 Temmuz Cuma tarihine kadar devam edecek. Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün olan Arefe günü ise, vatandaşlar noterlerin açık olup olmadığını araştırıyor.

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Kamu hizmeti sunan noterler, Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı için Adalet Bakanlığı personellerinin de idari izin ve resmi tatil nedeniyle 19 Temmuz Pazartesi günü tatil olacaklarından, noterlerin Kurban Bayramı sonuna kadar açık olmayacağı biliniyor.