İspanyol gazetesine FETÖ açıklaması! Böyle deşifre edildiler

15 Temmuz gecesinin ilk saatlerinden itibaren Avrupa'da ortaya atılan "Darbe girişiminin hükümet tarafından kendi kendine yapıldığı" iddiası hatırlatılarak "Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine Altun, "Avrupa'da son yıllarda İslamofobi ve yabancı karşıtlığının bir fonksiyonu olarak Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saplantı gelişti. Türkiye'yle ilgili her şey Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yorumlanıyor. Pozisyonlar buna göre alınıyor. Üzülerek söylüyorum ki bu saplantının doğal bir sonucu, Türkiye'yle ilgili her türlü dezenformasyonun alıcı bulmasıdır. Maalesef ortaya atılan iddialar hızla yayılıyor, iddianın yanlış olduğu ortaya çıkınca kimse geriye dönüp 'Bu iddia nereden çıkmıştı, bu dezenformasyonun yayılmasına kimler yardımcı olmuştu?' diye sormuyor. 15 Temmuz'la ilgili ortaya atılan iddialarla, '11 Eylül'ü Amerikan derin devleti yaptı.' veya 'ETA'yı İspanyol devleti kurdurdu.' gibi saçma önermeler arasında hiçbir fark yoktur." ifadelerini kullandı.