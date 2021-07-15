İspanyol gazetesine FETÖ açıklaması! Böyle deşifre edildiler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe girişiminin, artık deşifre olduğunu anlayan FETÖ mensuplarının son hamlesi olarak görülmesi gerektiğini belirterek "Örgüt üyelerinin deşifre edilmesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığı sayesinde mümkün olmuştur." ifadelerini kullandı. Altun ayrıca, "15 Temmuz'un FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve suç ortakları tarafından planlandığı ve icra edildiği açıkça ortadadır. Yurt dışında bu gerçeği örtmeye çalışanlar olduğu sır değil. Biz bu çevrelere karşı hakikati savunmaya devam edeceğiz" dedi.
Giriş Tarihi: 15.07.2021
13:08 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
13:08
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, İspanya'nın en büyük gazetelerinden El Mundo'ya mülakat verdi.
Altun mülakatta, Türk halkının 15 Temmuz 2016'daki demokrasi zaferi, Türkiye'nin FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesi, Avrupa'nın FETÖ tutumu ve Türkiye-AB ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
15 Temmuz gecesinin ilk saatlerinden itibaren Avrupa'da ortaya atılan "Darbe girişiminin hükümet tarafından kendi kendine yapıldığı" iddiası hatırlatılarak "Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine Altun, "Avrupa'da son yıllarda İslamofobi ve yabancı karşıtlığının bir fonksiyonu olarak Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saplantı gelişti. Türkiye'yle ilgili her şey Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yorumlanıyor. Pozisyonlar buna göre alınıyor. Üzülerek söylüyorum ki bu saplantının doğal bir sonucu, Türkiye'yle ilgili her türlü dezenformasyonun alıcı bulmasıdır. Maalesef ortaya atılan iddialar hızla yayılıyor, iddianın yanlış olduğu ortaya çıkınca kimse geriye dönüp 'Bu iddia nereden çıkmıştı, bu dezenformasyonun yayılmasına kimler yardımcı olmuştu?' diye sormuyor. 15 Temmuz'la ilgili ortaya atılan iddialarla, '11 Eylül'ü Amerikan derin devleti yaptı.' veya 'ETA'yı İspanyol devleti kurdurdu.' gibi saçma önermeler arasında hiçbir fark yoktur." ifadelerini kullandı.
Darbe suçuyla ilgili yüzlerce dava görüldüğünü, işlenen suçların kanıtlarının, tanık ifadelerinin, fotoğraf ve video kayıtlarının, darbe başarısız olduktan sonra pişman olanların verdiği bilgilerin ortada olduğunu kaydeden Altun, "Komplo teorilerini bir kenara bırakırsak 15 Temmuz'un FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve suç ortakları tarafından planlandığı ve icra edildiği açıkça ortadadır. Yurt dışında bu gerçeği örtmeye çalışanlar olduğu sır değil. Biz bu çevrelere karşı hakikati savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
"AB'DEN, SALDIRININ FAİLLERİYLE ARASINA MESAFE KOYMASINI BEKLİYORUZ"
Altun, "Darbe girişimi ve Türkiye için sonuçlarını ele aldığınızda, AB tarafından geride kalan beş yılda bir 'sempati' eksikliği algıladınız mı?" şeklindeki soru üzerine, "Avrupa Birliği, Türk halkının 15 Temmuz'a bakışını, FETÖ konusunda partilerüstü bir mutabakat olduğunu ve yaşanan travmayı yeterince takdir edemedi. O gece demokrasimizin sembolü olan TBMM bombalandı. Birçok insan darbeye karşı çıktığı için sokaklarda şehit edildi. Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunuldu. Elbette demokrasi ve insan haklarını savunma iddiasındaki bir yapının, aday ülke olan Türkiye'de yaşananlara tepki gösterememesi manidardır." görüşünü dile getirdi.
AB'nin Türk demokrasine yönelik bu saldırıya tepkisizliğinin beş yıldır devam ettiğine dikkati çeken Altun, şöyle devam etti:
"Darbe girişimi başarısız olunca askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan darbecilere sığınma verilmesi, yaşanan sürecin özeti mahiyetindedir. Aynı şekilde, örgütün darbeyle doğrudan bağlantılı üst düzey yöneticilerinin Avrupa'da serbestçe faaliyet göstermeye devam etmesi endişe vericidir. Bu kişilerin adalete teslim edilmesi veya faaliyetlerinin durdurulması için hiçbir adım atılmaması, Türk halkının gözünde AB'nin darbecilere sempati duyduğu veya darbecilerle iş birliği yaptığı algısını güçlendiriyor. Kuşkusuz ki bu durum, AB'nin demokrasi ve insan hakları iddiasına gölge düşürüyor. Avrupa'nın, 15 Temmuz'da yaşananların ciddiyetini artık kavramasını, Türk demokrasisine yönelik bu saldırının failleriyle arasına mesafe koymasını bekliyoruz."