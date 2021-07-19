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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik telefon görüşmesi!

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Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik telefon görüşmesi!

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Kıbrıs ve Türkiye'ye yönelik Covid-19 seyahat kısıtlamaları hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Kıbrıs ve Türkiye'ye yönelik Covid-19 seyahat kısıtlamaları hakkında telefonda görüştü.

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