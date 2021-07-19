Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden dalga geçer gibi konser! 15 Temmuz'un milli birlik ruhuna ters düştüler
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nden bir gün önce Gençlik Parkı’nda konser organize ederken, şehitler için anma programı yapmaması tepki çekti. AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Karaaslan, "15 Temmuz'da hiçbir etkinlik düzenlemeyerek 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberlik ruhuna ters düştüler." diyerek sert çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü kapsamında şehitler için anma programı düzenlemeyip bir gün önce konser organize etmesi tepki çekti.
14 Temmuz'da Gençlik Parkı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi iş birliği ile Başkent Spor Zirvesi düzenlendi. Konser oranizasyonu da yapılan zirveye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş da katıldı. Siyasiler ve vatandaşlar Mansur Yavaş'ın 15 Temmuz ruhuna yakışmayan tavrını eleştirdi. İşte tepkiler:
ŞEHİTLERE BORÇLULAR
AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin: CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz'da ne yaptı? Şehitlerimizi nasıl andı? Duyan, bilen var mı?
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal: CHP'li belediyeler de 15 Temmuz'u sahiplenmelidir. 15 Temmuz şanlı direnişinin yıldönümünde ne Ankara Büyükşehir Belediyesi ne de Çankaya Belediyesi'nin etkinliklerde yer almaması, anma programlarına katılmaması çok manidar. 15 Temmuz programlarına destek vermeyen, kahraman halkın alanlardaki sevinçlerine ortak olmayan CHP'li belediye başkanları koltuklarını, bu darbeye karşı halkın kahramanca direnişine borçludurlar. Düşünmek bile istemiyorum ama darbe başarılı olsaydı demokrasi rafa kalkacak şu an ülkede başka konuları konuşuyor olacaktık. Belki de Mansur Bey'in demokrasi ile göreve geldiği başkanlık koltuğunda darbeci teröristler oturuyor olacaktı.
AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Karaaslan: 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik düzenlemeyerek 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberlik ruhuna ters düştüler.
DALGA GEÇER GİBİ KONSER
Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek: Mansur Yavaş 2014 seçimlerinde FETÖ'nün Sincan'da dershanesinde fotoğrafı asılan kişidir. Sözcü gazetesinde FETÖ'nün desteklediği adayı olmuştur. Seçilmesini FETÖ'ye borçlu. 14 Temmuz'da dalga geçer gibi konser yapıyor, 15 Temmuz direnişiyle zimmen dalga geçiyor.
Muhittin Güngör: 15 Temmuz'da otobüsleri ücretsiz yapmayarak 15 Temmuz kutlamalarına fazla katılım olmaması için çalıştılar. Ama milletimiz yürüyerek de olsa Kızılay'a ulaşıp kutlamalara katılıp nöbet beklediler.
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