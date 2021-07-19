Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden dalga geçer gibi konser! 15 Temmuz'un milli birlik ruhuna ters düştüler

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal: CHP'li belediyeler de 15 Temmuz'u sahiplenmelidir. 15 Temmuz şanlı direnişinin yıldönümünde ne Ankara Büyükşehir Belediyesi ne de Çankaya Belediyesi'nin etkinliklerde yer almaması, anma programlarına katılmaması çok manidar. 15 Temmuz programlarına destek vermeyen, kahraman halkın alanlardaki sevinçlerine ortak olmayan CHP'li belediye başkanları koltuklarını, bu darbeye karşı halkın kahramanca direnişine borçludurlar. Düşünmek bile istemiyorum ama darbe başarılı olsaydı demokrasi rafa kalkacak şu an ülkede başka konuları konuşuyor olacaktık. Belki de Mansur Bey'in demokrasi ile göreve geldiği başkanlık koltuğunda darbeci teröristler oturuyor olacaktı.



AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Karaaslan: 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik düzenlemeyerek 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberlik ruhuna ters düştüler.