19 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Metina'da terör örgütü PKK'ya darbe! ATAK helikopterleri vurdu

Son dakika: Metina'da terör örgütü PKK'ya darbe! ATAK helikopterleri vurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Metina'da terör örgütü PKK'ya darbe! ATAK helikopterleri vurdu

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen PKK'lı 5 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA