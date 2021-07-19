Son dakika: Metina'da terör örgütü PKK'ya darbe! ATAK helikopterleri vurdu
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen PKK'lı 5 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2021
Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK #PençeŞimşek pic.twitter.com/0ep6p5PGcN