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Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 18 Temmuz Pazar vaka sayıları

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Giriş Tarihi: 18.07.2021 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
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Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 18 Temmuz Pazar vaka sayıları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 18 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 18 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

İyileşen sayısı ise 5 bin 835 oldu.

3 İL MAVİYE YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder." dedi.

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17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

16 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

14 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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