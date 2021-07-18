Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 18 Temmuz Pazar vaka sayıları
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 18 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı 18 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.
İyileşen sayısı ise 5 bin 835 oldu.
3 İL MAVİYE YAKLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder." dedi.
17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
16 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
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