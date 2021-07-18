Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 18 Temmuz Pazar vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı 18 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

İyileşen sayısı ise 5 bin 835 oldu.