AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avrupa Adalet Divanı'nın skandal başörtüsü kararına tepki
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Adalet Divanı'nın dini özgürlükleri ihlal eden kararını değerlendirdi. Twitter üzerinden açıklama yapan Çelik, "ABAD’ın bu kararının Avrupa’daki Müslüman kadınlara yönelik dini inançları nedeniyle uygulanan ayrımcılığın arttığı bir döneme denk gelmesi ise daha büyük talihsizliktir. Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadeleye darbe vuran bir karardır bu." ifadelerine yer verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'na belirli şartlar altında başörtüsü yasağının uygulanabileceğine hükmetmesi nedeniyle tepki gösterdi.
Kararın büyük bir talihsizlik olduğunu ifade eden Çelik, "Bu karar, Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir." dedi.
İşte Çelik'in Twitter üzerinden yaptığı o açıklamaları:
"İSLAMOFOBİK YABANCI DÜŞMANI ÇEVRELERİ CESARETLENDİRECEKTİR"
Avrupa Adalet Divanı'nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır. Bu karar, Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir.
ABAD'ın temel hak ve özgürlükler noktasında sınırlandırıcı yorumları demokratik değerlerden geri gidişe yol açacaktır. Hak ve özgürlükler düzeniyle de bağdaşmamaktadır.
"BÜYÜK TALİHSİZLİKTİR"
ABAD'ın bu kararının Avrupa'daki Müslüman kadınlara yönelik dini inançları nedeniyle uygulanan ayrımcılığın arttığı bir döneme denk gelmesi ise daha büyük talihsizliktir. Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadeleye darbe vuran bir karardır bu.
NE OLMUŞTU?
Avrupa Adalet Divanı, AB'de şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine hükmetmişti.
AB'nin en yüksek mahkemesi Adalet Divanı, Almanya'da başörtüsü takmaya başladıktan sonra işlerinden uzaklaştırılan kadınların açtığı iki dava, 15 Temmuz'da sonuçlanmıştı.
Mahkemeden yapılan açıklamada ise "İş yerinde siyasi, felsefi veya dini inançlara ait görünür herhangi bir sembolün takılmasının yasaklanması, işverenin müşterilere karşı tarafsız bir imaj sunma veya sosyal anlaşmazlıkları önleme ihtiyacıyla haklı görülebilir." ifadeleri kullanılmıştı.
Açıklamada, söz konusu gerekçenin işveren açısından gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi gerektiği de belirtilmişti.
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