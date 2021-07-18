Şanlıurfa'da feci kaza! Can kayıpları ve yaralılar var

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan ağır yaralılar Mesut Budak ve Mehmet Karakul, kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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