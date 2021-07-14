Son dakika: Afrin’de PKK katliamı: 35 kişinin cansız bedeni bulundu

SON DAKİKA: Afrin'i işgal eden eli kanlı terör örgütü PKK-PYD-YPG 2018 yılı Ocak ayında Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) başlamadan hemen önce Yeni Afrin Mahallesinde boş araziye iş makinesi (kepçe) vasıtası ile 15-20 metre genişliğinde kazı yaptı.