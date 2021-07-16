İçişleri Bakanlığı'ndan Orhan Uğurlu'nun "Rize'ye üç uçakla gidildi" iddialarına yanıt: Üç bakanımız da aynı uçağı kullandı
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Orhan Uğurlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rize'de yaşanan sel felaketi sonrasında bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun üç farklı uçak kullandığını iddia etti. İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri M. Burak Gültekin ise yaptığı açıklamada bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ve 3 bakanın da bölgeye tek uçakla gittiğini vurguladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanların yaşandığı Rize'ye üç ayrı uçakla gittiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
YUH ARTIK...
İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri M. Burak Gültekin; Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Orhan Uğurlu'nun, "Yuh artık… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 3 Bakan 3 Ayrı uçakla sel felaketi için Ankara'dan Rize'ye gittiler" iddiasının yanlış olduğunu açıkladı.
"FOTOĞRAFTAKİ UÇAKLARDAN BİRİSİ ÖZEL UÇAK OLUP, BAKANLARIMIZLA ALAKASI YOK"
M. Burak Gültekin, şunları söyledi:
"Orhan Bey, yaşınız itibarıyla benden büyüksünüz, onun için attığınız tweetin içeriğine 'yalan!' demeyeceğim ancak 'yanlışlarınızı' tek tek düzeltmek isterim: Fotoğraftaki uçaklardan birisi özel uçak olup, bakanlarımızla alakası yoktur."
"DİĞER UÇAK, JANDARMA İNSANLI KEŞİF UÇAĞI"
"Diğer uçak, Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU). Sel felaketi sonrası arama/tarama yapmak için bölgeye geldi. Dün ve bugün ortalama 15 saat uçuş yaptı. Bir diğer uçak ise 3 bakanımızı, milletvekillerimizi, bakan yardımcılarımızı, AFAD ekibini, gece yarısı sel bölgesine getirdi."
"Birilerinin meşhur videosunda dediği gibi; 'Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın, büyük ve basit olsun, sonra bu yalanı sürekli tekrar edin.' Bazılarının son dönemde yaptığı sadece bu. Pardon 'yalan' değil 'yanlış' olacaktı."
Orhan Bey, yaşınız itibarıyla benden büyüksünüz, onun için attığınız tweetin içeriğine "yalan!" demeyeceğim ancak "yanlışlarınızı" tek tek düzeltmek isterim:— M. Burak Gültekin (@mBurakGultekin) July 16, 2021
-Fotoğraftaki uçaklardan birisi özel uçak olup, bakanlarımızla alakası yoktur. + https://t.co/6tn9hn7Tl8
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 2021 açıklandı mı? Tarih belli oldu mu?
- 28. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? 2021 yeni polis alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Bekçi alımı son gelişmeler: Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?
- Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?
- Bayramda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz olacak? Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS 2021 sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Sınav giriş belgesi...
- 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları: 2021 YKS taban puan, üniversite kontenjanları ve sıralamalar
- AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu online mı olacak? İşte son dakika açıklaması...
- Ve son dakika duyuruldu! Ek ödeme müjdesi geldi! 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak...
- ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 2021 Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil hangi tarihte bitiyor? İşte takvim...
- Ve son dakika açıklandı! Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama