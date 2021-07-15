15 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri THY'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel videolu paylaşım

THY'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel videolu paylaşım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2021
ABONE OL
THY'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe özel videolu paylaşım

Türk Hava Yollarından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla videolu paylaşım yapıldı. THY'nin paylaşımında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü'nde, kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." denildi.

Türk Hava Yollarından (THY), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla videolu paylaşım yapıldı.

THY'nin Twitter'daki sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türk bayrağının THY uçağının camına yansıması ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntüler yer aldı.

Paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü'nde, kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA