THY'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel videolu paylaşım
Türk Hava Yollarından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla videolu paylaşım yapıldı. THY'nin paylaşımında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü'nde, kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." denildi.
Türk Hava Yollarından (THY), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla videolu paylaşım yapıldı.
THY'nin Twitter'daki sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türk bayrağının THY uçağının camına yansıması ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntüler yer aldı.
Paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü'nde, kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
✈️🇹🇷— Türk Hava Yolları (@TK_TR) July 15, 2021
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.#TürkHavaYolları pic.twitter.com/yZf1oHYzJV