Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son dakika olarak duyurdu! Bugün itibarıyla 20 yangın çıktı ve 650 hektar alan etkilenmiş vaziyette

"Yangın, 650 hektar kadar alanı etkilemiş vaziyette. Hepsinin yandığını söylemek tabii ki mümkün değil. Yangın atlamalı bir şekilde devam ediyor. Sıcaklığın çok yüksek, nemin çok düşük olduğu ve rüzgarın da yer yer 50 kilometre atakla saldırdığı bir noktadayız. Bu anlamda da sabah saatlerinde elbette küçük olarak başlayan yangın büyüdü. Şu anda müdahalemiz devam ediyor. Aydınlık saatlerin, son birkaç saatin en iyi şekilde kullanılması konusunda arkadaşlarımız gayret gösteriyor. Yangında can ve mal kaybımız yok. Yerleşim yerlerinde hasar yok. Yerleşim yerlerinde herhangi bir tehdit bulunmamaktadır. Sabah saatlerinde yalnız Pembecik Mahallesi'nde 50 evi tedbir olarak boşaltmış bulunuyoruz."

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