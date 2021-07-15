Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son dakika olarak duyurdu! Bugün itibarıyla 20 yangın çıktı ve 650 hektar alan etkilenmiş vaziyette
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında bugün Türkiye genelinde 20 yangın çıktığını belirtirken, 18 yangının kontrol altına alındığı ve yangınlar sonucunda 650 hektar alanın etkilendiğini ifade etti. Bakan Pakdemirli ayrıca yangınların nedeninin kolluk kuvvetleri tarafından araştırıldığını ve yangınların insan kaynaklı olabileceğini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün Türkiye genelinde çıkan 20 orman yangınından 18'inin kontrol altına alındığını bildirdi. Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangın bölgesinde incelemede bulundu.
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BUGÜN İTİBARIYLA 20 YANGIN ÇIKTI
İncelemelerinin ardından gazetecilere yangınlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Bugün itibarıyla 20 yangın çıkmış durumda. 18'i kontrol altında. Çok yeni bir yangın var. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak'ta bir yangın çıktı. Şu anda bu yangınla alakalı olarak da ekiplerimizi sevk ettik." diye konuştu.
ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Osmaniye'de çıkan yangına da değinen Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Bugün, ayrıca Osmaniye'de yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın vardı. Bunun kontrol altında olduğunu ifade etmek isterim. Bu 20 yangının haricinde 7 tane de ekstradan kırsal yangına müdahale edildi. Bugün sabah 08.40 itibarıyla Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'nde çıkan yangınımıza ilk 15 dakika sonrasında hemen müdahalemiz yapıldı. Elbette çıkış sebebi hala şu an kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor ama muhtemel insan kaynaklı bir sebebi olacağını arkadaşlarımız düşünüyor."
650 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ
Pakdemirli, Aydıncık'taki yangına uçakların yanı sıra 21 helikopter, 165 arazöz, 20 iş makinesi, 20 su ikmal aracı ve 850 personelle müdahale edildiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Yangın, 650 hektar kadar alanı etkilemiş vaziyette. Hepsinin yandığını söylemek tabii ki mümkün değil. Yangın atlamalı bir şekilde devam ediyor. Sıcaklığın çok yüksek, nemin çok düşük olduğu ve rüzgarın da yer yer 50 kilometre atakla saldırdığı bir noktadayız. Bu anlamda da sabah saatlerinde elbette küçük olarak başlayan yangın büyüdü. Şu anda müdahalemiz devam ediyor. Aydınlık saatlerin, son birkaç saatin en iyi şekilde kullanılması konusunda arkadaşlarımız gayret gösteriyor. Yangında can ve mal kaybımız yok. Yerleşim yerlerinde hasar yok. Yerleşim yerlerinde herhangi bir tehdit bulunmamaktadır. Sabah saatlerinde yalnız Pembecik Mahallesi'nde 50 evi tedbir olarak boşaltmış bulunuyoruz."
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