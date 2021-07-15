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Son dakika: Türkiye'den Almanya'ya taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2021
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Son dakika: Türkiye'den Almanya'ya taziye mesajı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın batısında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın batısında meydana gelen sel felaketi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Almanya'nın batısında meydana gelen sel felaketinde 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 70'i aşkın kişinin de kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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