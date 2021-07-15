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Mersin ve Adana’da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2021 12:41
Mersin’in Aydıncık ilçesinde ve Adana Pozantı’da ormanlık alanda, henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi'nin yüksek bölgelerinde, sabah sularında, kızılçam ormanında yangın meydana geldi. İhbarla bölgeye pek çok ekip, yangın söndürme helikopteri ve arazöz ile sevk edildi. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle daha büyük bir alana yayılarak büyüyen yangına ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor.

ADANA POZANTI'DA DA ORMAN YANGINI

Adana'nın Pozantı ilçesinde de orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, ulaşım güçlüğü nedeniyle, arazözlerle yangına müdahale etmekte zorlanıyor.

Yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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