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Son dakika: Galata Kulesi ve Ayasofya’da 15 Temmuz'a özel gösteri

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Giriş Tarihi: 15.07.2021 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
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Son dakika: Galata Kulesi ve Ayasofya’da 15 Temmuz'a özel gösteri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin kazandığı zaferi anlatan mapping gösterisi Ayasofya Meydanı ve Galata Kulesi'nde gerçekleştirildi. İşte dev gösteriden fotoğraflar ve video...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle ışıklandırıldı.

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İŞTE DEV GÖSTERİDEN FOTOĞRAFLAR VE VİDEO...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Türk bayrağı ve 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin görsellerin yer aldığı videolar yansıtıldı.

Işıklı gösteride milli iradenin zaferi "Türkiye Geçilmez" sloganıyla anlatıldı.

Bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ışıklı mapping gösterisini ilgiyle izledi.





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