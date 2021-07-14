Son dakika: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan hareket etti
Son dakika haberine göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni'miz iki ay süresince Ankara-İstanbul-Ankara hattında yaklaşık 56 bin kilometrelik yol kat ederken 60 bin yolcumuzu taşıyarak, o ruhu bir kez daha herkesin hissetmesini sağlayacaktır" dedi.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temasıyla giydirme yapılmış yüksek hızlı tren (YHT) üçüncü yılında ilk seferine Ankara YHT Garı'ndan saat 09.55'te çıktı. Tüm koltukları satılan trenin seferi tam kapasiteyle başladı.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, törende yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hain darbe girişiminin 5'inci yılında, YHT setini, birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen fotoğraflarla giydirdiklerini söyledi.
15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisince hazırlanan afişleri YHT'lerin içine asacaklarını ve videoları trenlerdeki ekranlara yansıtacaklarını belirten Pezük, şöyle konuştu:
"Bu yıl üçüncü kez giydirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni ile millet iradesinin ortaya koyduğu muhteşem zaferin ve bu hain darbeden alınan derslerin hatırlanmasını, gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını amaçlıyoruz. 165 yıllık demir yolu kültürüne sahip TCDD Taşımacılık olarak, başta İstiklal Mücadele'mizin kahramanlıkları olmak üzere tarihimize ilişkin nice acı ve tatlı hatıraların en değerli hazinemiz olduğu bilinci içinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hiçbir zaman ölmeyen ve ölmeyecek olan İstiklal Mücadelesi ruhuna sahip çıkmaktan dolayı gurur duyuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni'miz iki ay süresince Ankara-İstanbul-Ankara hattında yaklaşık 56 bin kilometrelik yol kat ederken 60 bin yolcumuzu taşıyarak, o ruhu bir kez daha herkesin hissetmesini sağlayacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni'mizin yolu açık olsun."
Pezük, TCDD Taşımacılık ailesi olarak Kurban Bayramı'nda yüksek hızlı, ana hat, bölgesel trenler, Marmaray ve Başkentray ile vatandaşları sevdiklerine ulaştırmak için çalışacaklarını kaydetti.
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