Son dakika: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan hareket etti

"Bu yıl üçüncü kez giydirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni ile millet iradesinin ortaya koyduğu muhteşem zaferin ve bu hain darbeden alınan derslerin hatırlanmasını, gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını amaçlıyoruz. 165 yıllık demir yolu kültürüne sahip TCDD Taşımacılık olarak, başta İstiklal Mücadele'mizin kahramanlıkları olmak üzere tarihimize ilişkin nice acı ve tatlı hatıraların en değerli hazinemiz olduğu bilinci içinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hiçbir zaman ölmeyen ve ölmeyecek olan İstiklal Mücadelesi ruhuna sahip çıkmaktan dolayı gurur duyuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni'miz iki ay süresince Ankara-İstanbul-Ankara hattında yaklaşık 56 bin kilometrelik yol kat ederken 60 bin yolcumuzu taşıyarak, o ruhu bir kez daha herkesin hissetmesini sağlayacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni'mizin yolu açık olsun."