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CHP'li vekillerden trafik sorununa akla ziyan çözüm önerileri! Vatandaş isyan etti

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.07.2021
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CHP'li vekillerden trafik sorununa akla ziyan çözüm önerileri! Vatandaş isyan etti

İzmir'de trafik sorununa getirilen 'çözümler' tartışmaları da beraberinde getirdi. Tepkilere neden olan önerilerden biri İzmir CHP Milletvekili Bedri Serter'den geldi. Serter, trafik sorununa çözüm olarak 'tek, çift plaka' önerisini getirdi. Bedri Serter'in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da tepki çeken bir öneriye imza attı. CHP'li vekil Bakan şehir merkezinden başlayarak belli bölgelere girmek için daha fazla ücret ödenmesi gerektiğini söyledi.

CHP'nin trafik sorununa bakış açısı ve getirdiği çözüm önerileri büyük tepkiye sebep oldu.

CHP'li vekillerden trafik sorununa akla ziyan çözüm önerileri! CHP'Lİ VEKİLLERDEN TRAFİK SORUNUNA AKLA ZİYAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ!

Tunç Soyer yönetiminde İzmir'deki trafik sorununa hiçbir çözüm getiremeyen CHP'nin vekilleri akla ziyan çözüm önerileriyle ağızları açık bıraktı.

Önce İzmir CHP Milletvekili Bedri Serter çıktı sahneye. Serter, retro bir öneriyi dile getirdi. Tekli, çiftli plaka!

CHP'Lİ VEKİLDEN RETRO ÖNERİ!

Serter'in dile getirdiği öneriyi Türkiye, İstanbul için yıllarca konuşmuş fakat sonuç getirmeyeceği anlaşılınca bu teşebbüsten vazgeçilmişti. CHP'li vekilin yeni bir keşif yapıyormuş gibi bu öneriyi gündeme getirmesi vatandaş nazarında abes karşılandı.

İZMİR MERKEZDE DAHA ÇOK PARA ÖDENSİN!

Serter'in akla ziyan önerisini bir merhale yukarıya taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın önerisi skandala ilmek atacak nitelikteydi. CHP'li Bakan, İzmir merkezini baz alarak bir halka sisteminin kurulması gerektiği ve halkaya yaklaşan araçların daha çok para vermesi gerektiğini söyledi.

DURUMU İYİ OLMAYAN VATANDAŞLAR NE YAPACAK?

CHP'li Murat Bakan'ın önerisi, ''maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar İzmir'e girmesin mi?'' denilerek eleştirildi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

CHP'li vekillerin vehamet dolu açıklamaları vatandaşın tepkisini çekti.

CHP'li Soyer sözünden döndü! CHP'Lİ SOYER SÖZÜNDEN DÖNDÜ!

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