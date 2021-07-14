CHP'li vekillerden trafik sorununa akla ziyan çözüm önerileri! Vatandaş isyan etti
İzmir'de trafik sorununa getirilen 'çözümler' tartışmaları da beraberinde getirdi. Tepkilere neden olan önerilerden biri İzmir CHP Milletvekili Bedri Serter'den geldi. Serter, trafik sorununa çözüm olarak 'tek, çift plaka' önerisini getirdi. Bedri Serter'in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da tepki çeken bir öneriye imza attı. CHP'li vekil Bakan şehir merkezinden başlayarak belli bölgelere girmek için daha fazla ücret ödenmesi gerektiğini söyledi.
CHP'nin trafik sorununa bakış açısı ve getirdiği çözüm önerileri büyük tepkiye sebep oldu.
Tunç Soyer yönetiminde İzmir'deki trafik sorununa hiçbir çözüm getiremeyen CHP'nin vekilleri akla ziyan çözüm önerileriyle ağızları açık bıraktı.
Önce İzmir CHP Milletvekili Bedri Serter çıktı sahneye. Serter, retro bir öneriyi dile getirdi. Tekli, çiftli plaka!
CHP'Lİ VEKİLDEN RETRO ÖNERİ!
Serter'in dile getirdiği öneriyi Türkiye, İstanbul için yıllarca konuşmuş fakat sonuç getirmeyeceği anlaşılınca bu teşebbüsten vazgeçilmişti. CHP'li vekilin yeni bir keşif yapıyormuş gibi bu öneriyi gündeme getirmesi vatandaş nazarında abes karşılandı.
İZMİR MERKEZDE DAHA ÇOK PARA ÖDENSİN!
Serter'in akla ziyan önerisini bir merhale yukarıya taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın önerisi skandala ilmek atacak nitelikteydi. CHP'li Bakan, İzmir merkezini baz alarak bir halka sisteminin kurulması gerektiği ve halkaya yaklaşan araçların daha çok para vermesi gerektiğini söyledi.
DURUMU İYİ OLMAYAN VATANDAŞLAR NE YAPACAK?
CHP'li Murat Bakan'ın önerisi, ''maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar İzmir'e girmesin mi?'' denilerek eleştirildi.
VATANDAŞ İSYAN ETTİ
CHP'li vekillerin vehamet dolu açıklamaları vatandaşın tepkisini çekti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metrobüs, vapur, İETT, marmaray ve tramvay bedava mı?
- 15 Temmuz resimli anlamlı mesajlar ve görseller! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri
- 15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz resmi tatilde eczaneler açılıyor mu?
- 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT ve havale yapılıyor mu?
- Emekliye çifte müjde! Bayram öncesi yüzler gülecek! O tarih öne çekildi...
- Fiyatlar tavan yaptı, o yerinde saydı! Yaraya ilaç oldu! 200.000 TL altı SUV model araçlar...
- AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
- Emekli derin nefes alacak! Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Düşük faizli kredi veren bankaların listesi...
- Galatasaray-PSV Eindhoven maçı ne zaman? Galatasaray-PSV Eindhoven bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Bayram paraları ne zaman yatacak 2021? 500 TL bayram harçlığı yatacak mı, var mı?
- A101'den bayram ettiren kampanyalar! 15 Temmuz 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Perşembe indirimleri...
- BİLSEM takvimi 2021: MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! BİLSEM sınav sonucu itiraz ne zaman? Taban puanlar...