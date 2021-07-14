CHP'li vekillerden trafik sorununa akla ziyan çözüm önerileri! Vatandaş isyan etti

CHP'Lİ VEKİLDEN RETRO ÖNERİ!

Serter'in dile getirdiği öneriyi Türkiye, İstanbul için yıllarca konuşmuş fakat sonuç getirmeyeceği anlaşılınca bu teşebbüsten vazgeçilmişti. CHP'li vekilin yeni bir keşif yapıyormuş gibi bu öneriyi gündeme getirmesi vatandaş nazarında abes karşılandı.

İZMİR MERKEZDE DAHA ÇOK PARA ÖDENSİN!

Serter'in akla ziyan önerisini bir merhale yukarıya taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın önerisi skandala ilmek atacak nitelikteydi. CHP'li Bakan, İzmir merkezini baz alarak bir halka sisteminin kurulması gerektiği ve halkaya yaklaşan araçların daha çok para vermesi gerektiğini söyledi.

DURUMU İYİ OLMAYAN VATANDAŞLAR NE YAPACAK?

CHP'li Murat Bakan'ın önerisi, ''maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar İzmir'e girmesin mi?'' denilerek eleştirildi.