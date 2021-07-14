Yarın ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metrobüs, vapur, İETT, marmaray ve tramvay bedava mı?
15 Temmuz'da metrobüs, vapur, İETT, marmaray ve tramvay bedava mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Perşembe günü otobüs, metro, metrobüs ve tramvay ve Marmaray için İBB'den açıklama geldi. Toplu ulaşım araçları arasında yer alan İETT otobüsleri, metro, tramvay ve Marmaray seçeneklerinden birisini kullanmak isteyen vatandaşlar için bu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı bildirildi. İşte, yarın ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metrobüs, vapur, İETT, marmaray ve tramvay bedava mı?
Yarın ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metrobüs, vapur, İETT, marmaray ve tramvay bedava mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Perşembe günü otobüs, metro, metrobüs ve tramvay ve Marmaray için İBB'den açıklama geldi. Toplu ulaşım araçları arasında yer alan İETT otobüsleri, metro, tramvay ve Marmaray seçeneklerinden birisini kullanmak isteyen vatandaşlar için bu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı bildirildi.
15 TEMMUZ'DA METROBÜS, VAPUR, İETT, MARMARAY VE TRAMVAY BEDAVA MI?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi. Yani yarın resmi tatil...
16 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmama kararı, Kabine Toplantısı sonrasında netleşti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması;
"Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Vatandaşlarımız 16 Temmuz cuma akşamından 26 Temmuz pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar."
Yani 16 Temmuz Cuma günü idari ve resmi tatil kararı bulunmuyor. Dolayısıyla 16 Temmuz'da tatil olmayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metrobüs, vapur, İETT, marmaray ve tramvay bedava mı?
- 15 Temmuz resimli anlamlı mesajlar ve görseller! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri
- 15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz resmi tatilde eczaneler açılıyor mu?
- 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT ve havale yapılıyor mu?
- Emekliye çifte müjde! Bayram öncesi yüzler gülecek! O tarih öne çekildi...
- Fiyatlar tavan yaptı, o yerinde saydı! Yaraya ilaç oldu! 200.000 TL altı SUV model araçlar...
- AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
- Emekli derin nefes alacak! Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Düşük faizli kredi veren bankaların listesi...
- Galatasaray-PSV Eindhoven maçı ne zaman? Galatasaray-PSV Eindhoven bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Bayram paraları ne zaman yatacak 2021? 500 TL bayram harçlığı yatacak mı, var mı?
- A101'den bayram ettiren kampanyalar! 15 Temmuz 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Perşembe indirimleri...
- BİLSEM takvimi 2021: MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! BİLSEM sınav sonucu itiraz ne zaman? Taban puanlar...