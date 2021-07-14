Yarın ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metrobüs, vapur, İETT, marmaray ve tramvay bedava mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Perşembe günü otobüs, metro, metrobüs ve tramvay ve Marmaray için İBB'den açıklama geldi. Toplu ulaşım araçları arasında yer alan İETT otobüsleri, metro, tramvay ve Marmaray seçeneklerinden birisini kullanmak isteyen vatandaşlar için bu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı bildirildi.

15 TEMMUZ'DA METROBÜS, VAPUR, İETT, MARMARAY VE TRAMVAY BEDAVA MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.