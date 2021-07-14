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Yarın ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metrobüs, vapur, İETT, marmaray ve tramvay bedava mı?

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Giriş Tarihi: 14.07.2021
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Yarın ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metrobüs, vapur, İETT, marmaray ve tramvay bedava mı?

15 Temmuz'da metrobüs, vapur, İETT, marmaray ve tramvay bedava mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Perşembe günü otobüs, metro, metrobüs ve tramvay ve Marmaray için İBB'den açıklama geldi. Toplu ulaşım araçları arasında yer alan İETT otobüsleri, metro, tramvay ve Marmaray seçeneklerinden birisini kullanmak isteyen vatandaşlar için bu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı bildirildi. İşte, yarın ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metrobüs, vapur, İETT, marmaray ve tramvay bedava mı?

Yarın ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metrobüs, vapur, İETT, marmaray ve tramvay bedava mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Perşembe günü otobüs, metro, metrobüs ve tramvay ve Marmaray için İBB'den açıklama geldi. Toplu ulaşım araçları arasında yer alan İETT otobüsleri, metro, tramvay ve Marmaray seçeneklerinden birisini kullanmak isteyen vatandaşlar için bu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı bildirildi.

15 TEMMUZ'DA METROBÜS, VAPUR, İETT, MARMARAY VE TRAMVAY BEDAVA MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi. Yani yarın resmi tatil...

16 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmama kararı, Kabine Toplantısı sonrasında netleşti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması;

"Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Vatandaşlarımız 16 Temmuz cuma akşamından 26 Temmuz pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar."

Yani 16 Temmuz Cuma günü idari ve resmi tatil kararı bulunmuyor. Dolayısıyla 16 Temmuz'da tatil olmayacak.

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