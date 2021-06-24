Son dakika: ABD heyeti ile görüşme başladı! Türkiye'den Kabil Havalimanı güvenliği açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kabil Havalimanı'nın güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu. ABD heyetinin Türkiye'de olduğunu belirten Bakan Akar görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, "Kimsenin toprağında gözümüz yok" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kabil Havalimanı'nın güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar'ın açıklamalarından derlenenler;
ABD ile Afganistan görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, "Teknik heyet geldi. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personel dışında bölgeye giden personelimiz bulunmuyor." ifadelerine yer verdi.
Türkiye her zaman Afganistanlı kardeşlerimizin barış, güven ve istikrarda yaşaması için çaba sarf etmiştir.
BM kararları çerçevesinde 2002'de göreve başlandığı andan itibaren Uluslararası güvenlik Yardım Kuvveti'ne, 2015'ten itibaren de NATO'nun kararlı destek misyonuna katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Burada TSK mensuplarının ve diğer mensup arkadaşlarımızın başarıları da uluslararası kamuoyu tarafından saygı ile izlenmektedir.
Hali hazırda Kabil eğitim yardım danışmanlık komutanlığını Türkiye, TSK olarak biz yürütmekteyiz. Bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve bu kapsamda 6 yıldır sürdürülmekte olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı işletilmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusudur. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.
Bu hususu diğer ülkelerle birlikte nasıl yapabileceğimiz konusunda çalışma yapıyoruz. ABD teknik heyeti de bugün şu anda bakanlığımıza geldi, görüşmeler yapıyoruz, devam ediliyor.
Şu an için alınmış herhangi bir karar yok. Mevcut personelimiz dışında bölgeye giden personelimiz bulunmamaktadır.
"KIBRIS DAHİL HAKLARIMIZI KORUMAKTA AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ, MUKTEDİRİZ"
Atina mutabakatına göre 15 Haziran-15 Temmuz günleri ve milli günlerde tatbikat yapılmamasına yönelik… Ancak buna uyulmadığını görüyoruz.
Yunan halkının kaynakları boşa harcanmamalıdır. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda gözümüz yoktur. Ancak Kıbrıs dahil haklarımızı korumakta da azimliyiz, kararlıyız, muktediriz.
"BİZİM MÜCADELEMİZ TERÖRLEDİR"
Tüm komşularımızın sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim mücadelemiz terörledir. Halkımızı terör belasından kurtarmak için kararlıyız.
TÜRKİYE GÖREVİ 6 YILDIR SÜRDÜYOR
Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini ele almak için Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen heyetle toplantı yapılıyor.
Türkiye, NATO kapsamında Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi görevini 6 yıldır sürdürüyor.
ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran'da Brüksel'de yaptığı görüşmede Kabil havalimanının güvenliği konusu da gündeme geldi.
"GÜVENLİK TÜRKİYE TARAFINDAN SAĞLANSIN"
Müttefiklerin talebi havalimanının güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanması yönünde. Bu kapsamda Ankara'ya gelen ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyetle toplantı yapılıyor.
Türk ve ABD'li heyetler, havalimanının işler tutulmasına yönelik atılabilecek adımları değerlendiriyor.
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