İngiliz yazar FETÖ’nün kirli projesini anlattı: Tek hedefleri Türkiye’yi parçalamak

TÜRKİYE KARŞITI OLUŞUMDA YER ALAN İSİMLER

Yeni Türkiye karşıtı oluşum, FETÖ'cülerle de sınırlı değil. Derneğin kurucularından biri de, ABD'nin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton.

İngiliz yazar Mercouris de, kirli projenin ABD'de Neoconlar tarafından geliştirildiğini söyledi. "Yeni muhafazakarlar" olarak bilinen Neoconlar, ortadoğu siyasetinde İsrail ve terör örgütü YPG/PKK'yı abd'nin doğal müttefikleri olarak görüyor.