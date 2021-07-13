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Son dakika: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Galatasaray'a sergilenen tavır nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Son dakika: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Galatasaray'a sergilenen tavır nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle kınandı. Diamessis'e, Galatasaray kafilesinin Atina Uluslararası Havalimanı'nda gördüğü kötü muameleye ilişkin şiddetli protesto iletildi.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesinin dün Atina'da Havalimanı'nda gördüğü olumsuz muamele şiddetle protesto edildi.

AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımı kafilesine dün havaalanında gösterilen tavırdan duyulan rahatsızlık nedeniyle Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Bakanlığa çağrıldı.

Diamessis'e, Galatasaray kafilesinin Atina Uluslararası Havalimanı'nda gördüğü kötü muameleye ilişkin şiddetli protesto iletildi.

Yunanistan'a verilen protesto notasında, kafilenin karşılaştığı durumun kural dışı, ayrımcı ve dostluktan uzak olduğu kaydedildi.

Ayrıca Yunanistan'dan, gelecek dönemde ülkeyi ziyaret edecek spor kulüplerine karşı benzeri bir muamelenin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması talep edildi.

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