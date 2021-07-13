8 yıl sonra İsrail ile ilk temas! Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü

İSRAİL BU GÖRÜŞMEYE ÖZEN GÖSTERDİ

İsrail basını bu görüşmeyi son dakika haber olarak servis edip manşetlere taşıdı. Bu da İsrail basınının bu görüşmeye verdiği önemi gözler önüne serdi. İsrail basınına yansıyan detaylara göre görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

İsrail basını, görüşme yapmadan önce Cumhurbaşkanının İsrail başbakanına ve dışişleri önden bilgi verdiğini yazdı. Bu da ani bir görüşme değil, daha önceden planlanmış bir görüşme olduğunu gösterdi.