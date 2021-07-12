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İstanbul'da Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyon! Gözaltılar var

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Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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İstanbul'da Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyon! Gözaltılar var

Son dakika haberine göre; İstanbul'da Sedat Peker organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 18 kişiden 15'i yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışmayı derinleştirdi.

EŞ ZAMANLI BASKIN
Suç örgütünün restoran zinciri sahibi bir şirketi yağmaladığı tespiti üzerine harekete geçen ekipler, örgüt adına yağmalama suçuna karıştığı iddia edilen 18 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

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