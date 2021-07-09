Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Haziran'da İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Sedat Peker ile bağlantılı ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 10 kişi yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.