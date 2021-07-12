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Adana'da Türk bayrağına alçak saldırı! Gizlice yaklaşıp çöpe attı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2021
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Adana'da Türk bayrağına alçak saldırı! Gizlice yaklaşıp çöpe attı

Adana'da Türk bayrağına alçak bir saldırı gerçekleştirildi. Bir kadın, av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağını indirerek çöp kovasına attı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Türk bayrağına saldıran kadın gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağı, bir kadın tarafından bağlı olduğu yerden koparılıp, çöp kovasına atıldı.

Adana'da Türk bayrağına alçak saldırı! ADANA'DA TÜRK BAYRAĞINA ALÇAK SALDIRI!

Bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı.

GÖZALTINA ALINDI

Emniyet güçlerini harekete geçiren olayda, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Alçak saldırıyı gerçekleştiren kadın kısa süre sonra gözaltına alındı.

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