Adana'da Türk bayrağına alçak saldırı! Gizlice yaklaşıp çöpe attı
Adana'da Türk bayrağına alçak bir saldırı gerçekleştirildi. Bir kadın, av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağını indirerek çöp kovasına attı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Türk bayrağına saldıran kadın gözaltına alındı.
Bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı.
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