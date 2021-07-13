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JGK son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma 912 öğrenci alımı...

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Giriş Tarihi: 13.07.2021
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JGK son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma 912 öğrenci alımı...

Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akademisi’ne 200, Astsubay Meslek Yüksekokulu’na ise 712 erkek öğrenci alımı yapacağını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı’na girmek isteyen adaylar ise ‘Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) öğrenci alımı başvurusu için detayları merak ediyor. İşte, Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma 912 öğrenci alımı...

Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma 912 öğrenci alımı için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvuru süreci ile ilgili olarak tarihi de paylaşan JGK, yapılacak öğrenci alımı için başvuru kılavuzunu da yayımladı. Binlerce kişi ise Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne girmek için başvuru tarihlerini araştırıyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı'na öğrenci alımı başvuruları 12 Temmuz'da başlayacak ve 8 Ağustos saat 23:59'a kadar sürecek.

Adaylar başvurularını, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi aracılığıyla e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-İmza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisiyle giriş yaparak gerçekleştirebilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

ARANAN ŞARTLAR

Adayların lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olması ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olması gerekmektedir.

Ayrıca başvuruda bulanacakların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2021 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması (1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular) gerekmektedir. Ayrıca mahkeme kararıyla yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınmaktadır.

Temin şartları ve diğer detaylar "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile "2021 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenilebilmektedir.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ilan edilecektir.

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