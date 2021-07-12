Son dakika: İçişleri Bakanlığından göç dalgası iddiasına yanıt: Algı oluşturulmaya çalışıldığı aşikar

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Afganistan'daki gelişmeler sonucu Afgan uyruklu kişilerin İran üzerinden kontrolsüz biçimde ve geniş kitleler halinde ülkemize giriş yaptığı yorumlarıyla son günlerde çekim yerleri ve tarihlerine ilişkin herhangi bir bilgi verilmeyen çeşitli videoların dolaşıma sokulduğu görülmektedir. Öyle ki, bu videoların bir kısmının İran içlerinden, bir kısmının İran-Afganistan sınırından, hatta bir kısmının Afganistan – Tacikistan sınırından olduğu bile görülmektedir. Bu videolarla, sınır güvenliğinin olmadığına ve düzensiz göçmenlerin ülkemiz içerisinde istedikleri şekilde dolaşabildiklerine dair kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığı aşikârdır." dedi.





"ÇALIŞMALARIMIZ EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE YÜRÜYOR"



İçişleri; "Bilinmelidir ki düzensiz göçü kaynağında önlemeye yönelik uluslararası mekanizmalarının güçlendirilmesinden, sınır güvenlik tedbirlerinin arttırılmasına, düzensiz göçün etkin ve kapsamlı politikalarla yönetilmesinden, sınır dışı ve geri gönderme kapasitelerimizin yükseltilmesine kadar ilgili tüm kurumlarla işbirliği doğrultusunda çalışmalarımız eksiksiz bir şekilde yürütülmektedir." cümlelerine yer verdildi.