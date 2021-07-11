Başkentlilerin 64 milyon TL’si havaya uçtu! CHP'li ABB'nin ihale oyunu

BELKO'nun asfalt ekipmanının olmadığı, asfaltla ilgili malzeme üretimi ve altyapısının olmadığı öğrenildi. İhalede asli işi asfalt olan firmaların BELKO'dan daha uygun fiyat vermemesi dikkat çekiyor.

BELKO'nun asfalt işini yapamayacağı için yeniden harekete geçildi. Aynı asfalt için BELKO 8 Temmuz 2021 tarihinde ihale düzenledi. İkinci ihalede de davet usulü yapıldı.

İhaleyi 196 milyon 697 TL veren Makimsan Asfalt kazandı. Oysa aynı şirket birinci ihalede 270 milyon 501 bin 657 TL'lik teklif vermişti. Makimsan ilk ihalede bu düşük bedeli vermekten kaçındı. Tam tersine yüksek teklif verdi. Böylece ilk ihalede BELKO'nun kazanması sağlandı.