Son dakika: Kurban satış ve kesim yerlerinde alınacak tedbirler açıklandı: Tokalaşmalı pazarlığa izin yok

KURBAN KESİM ALANINA HAYVAN SAHİPLERİNİN TOPLU GİRİŞİ ENGELLENECEK

Hayvan kesim yerlerinin önünde salgına ilişkin bilgilendirme afişleri bulundurulacak. Kesim yerleri, mezbahalar ve özel hayvan kesim yerleri bayram süresince açık olacak ve hizmet verecek. İhtiyaç olan yerlerde mobil hayvan kesim yerleri oluşturulacak, kesim yapılan yerlerin ve çevresinin temizliği için önlemler alınacak.

Hayvan kesim yerlerinde görev alacaklara salgın tedbirlerine ilişkin eğitim verilecek. Kesim alanına hayvan sahiplerinin toplu girişi engellenecek. Oluşturulan bekleme alanlarına sadece bir hayvan sahibi alınarak sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi sağlanacak.