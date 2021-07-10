16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 Cuma günü idari tatil yapılacak mı? İşte son açıklamalar...

16 Temmuz Cuma tatil mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatili ile ilgili son gelişmeleri, ulusa seslenişte açıklayacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler 15-16 Temmuz tarihlerine çevrildi. Bu tarihlerin bayram ile birleştirilip birleştirilmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 Cuma günü idari tatil yapılacak mı? İşte son gelişmeler...

16 TEMMUZ CUMA TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, 16 Temmuz Cuma günü ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 15 Temmuz resmi tatili bayram tatili ile birleştirilirse 16 Temmuz Cuma günü de tatil olacak. Tatil günleri birleştirilmezse, 16 Temmuz'da normal mesai devam edecek.

Bayram tatili ile ilgili alınacak yeni karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.