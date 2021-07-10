Son dakika: ‘Evim’ görünümlü saadet zinciri! Markette reyoncuydu Ferrari aldı

13 BİNİ AŞKIN KİŞİ PARA YATIRDI

Hürriyet'in haberine göre para yatıran kişi sayısı 13 bin 105. Bu kişilerden toplanan paranın miktarı ise 600 milyon seviyesinde. Sistemin çığ gibi büyümesi, yüksek kâr payı vaat etmesi sayesinde oldu. SAS Holding'e para yatıran kişilere aylık ödenen kâr payı yüzde 10 oldu. 100 bin lira yatıran kişi, aylık 10 bin TL ödeme aldı. Benzer yöntemle işleyen sistemlerde olduğu gibi ilk aylarda ödemeler düzenli yapıldı.

KREDİ ÇEKTİ SİSTEME GİRDİ

Ödemelerin düzenli yapıldığını gören kişi, yatırdığı tutarın daha fazlasını yatırmaya başladı. Amaç daha fazla kazanmaktı. 30 yaşındaki Metin G. bu kişilerden biri. Metin G., İstanbul'da bir marketin kasap reyonunda çalışıyor. G., sisteme ilk olarak geçen aralık ayında 45 bin TL yatırdı. Aylık 4.500 lirasını Ocak 2021'de almaya başladı. 45 bin liralık ilk 'yatırımı' bankadan kredi çekerek yapan G., ödemelerin düzenli olduğunu görünce nisan ayında 70 bin lira daha kredi çekti. G.'nin hayali, toplam 115 bin liralık yatırımı ile aylık 10-11 bin lira kâr payı elde etmekti. Haziranda 11 bin liraya yakın bir kâr payı alan G.'nin planı, işlenen cinayet ve sonrasında yaşanan intihar sonrası alt üst oldu. G. şimdilerde, aylık 6.500 liralık kredi taksit ödemesini nasıl yapacağını düşünüyor.