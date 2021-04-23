Ünlü isimlere kripto para vurgunu! Gelir kapıları tepetaklak oldu
Elon Musk'ın yatırımı sonrası tüm dünyayı kasıp kavuran kripto para piyasası, Türkiye'de de pek çok kişi tarafından kullanılmaya başladı. Son bir haftada kripto piyasasında yaşanan sert düşüşle hızla değer kaybı yaşanırken ünlü isimlerin de kriptodan elde ettiği gelir tepetaklak oldu. Etiler'de görüntülenen Gülben Ergen, kripto para yatırımlarından ciddi anlamda zarar ettiğini açıkladı. Peki ünlüler dünyasında durum ne? İşte kripto para yatırımı yapan ünlüler...
Hem tüm dünyada hem Türkiye'de hızla hayatımıza giren kripto para, ünlü isimler tarafından da yatırım aracı olarak kullanılmaya başladı. Elon Mask'ın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımıyla trend olan kripto para birimlerine Gülben Ergen de yatırım yaptı.
"TEPETAKLAK OLDUK"
Fakat son dönemde Bitcoin ve Ethereum'un düşüş yaşaması ardından yatırımlarıyla bilinen Ergen'e "Nasıl gidiyor?" sorusu soruldu. Ergen, "Sormayın iyi gitmiyor. Tepetaklak olduk" dedi.
Ergen, "Gitti giden. küçük küçük kayıplar. İlle bir şey yatırım diye yapılmaz, zaten kazanmadığımız bir dönemdeyiz neyin yatırımını yapacağız. Bunun dünyalı bir hareket olduğunu görmek çok önemli" ifadelerini kullandı.
KAHKAHASINI KRİPTO PARAYA SATTI
Saba Tümer ise dünyada bir ilke imza atarak kendine has kahkahasını NFT'ye dönüştürüp rekor bir fiyata satmıştı. Ünlü sunucunun kahkahası, yapımcı İzzet Pinto tarafından tam 90 bin TL'ye (sanal paranın o anki piyasa değeri) satın alındı.
KOBE BRYANT TABLOSU NFT ÜZERİNDEN SATTI
Harcamanın kripto para üzerinden yapıldığı NFT'de alışveriş yapan son isim ise Bensu Soral olmuştu. Bensu Soral, geçtiğimiz günlerde Kobe Bryant'ı resmettiği tablosunu NFT pazaryeri OpenSea'de yaklaşık 30 bin TL'ye satmıştı. Güzel oyuncu, ilk eserinin satılmasından sonra diğer tablolarından oluşan ilk koleksiyonunu da OpenSea'de satışa sundu.
İşte Bensu Soral'ın NFT üzerinden satışını gerçekleştirdiği tablosu...
KENDİ BORSASINI KURACAK
Türkiye'de kripto para yatırımı yapan bir diğer isim ise Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş. Teknoloji şirketi sahibi olan Akkuş, sanal para hakkında verdiği son röportajında kripto paraların alınıp satılacağı bir borsa şirketi kuracağını belirtmişti. Yerli borsa Thodex'in vurgunu sonrası ise gözler Akkuş'a çevrildi. Akkuş'un eşi Ebru Şallı Thodex'in reklam yüzü olmuştu. Henüz çiftten bir açıklama gelmedi.
BİTCOİN İLE ALBÜM SATIŞI
Amerikan müzik dünyasında kripto parayı iş hayatına sokan ilk isim Snoop Dogg oldu. 2013 yılında henüz kimsecikler Bitcoin nedir diye bilmezken albümlerini bu kripto para birimi üzerinden satışa çıkardı.
Albümlerin tanesi 0.3 Bitcoin'den satıldığı vakit bu para birimi o kadar değer kazanmamıştı. O dönem Snoop Dogg albümü satın alan bir kişi eğer o Bitcoin'i harcamayıp tutmuş olsaydı bugün 14 bin doları olacaktı.
KRİPTO REKLAMLAR
Hollywood'un ünlü yıldızlarından Paris Hilton 2017'de LydianCoin isimli bir kripto para biriminin tanıtımı için tweet atmış, reklamını yaptığı bu kripto para şirketi hakkında davalar açıldığı için tweet'ini silmiş ve sözleşmesini iptal etmişti.
THODEX SKANDALI
Türkiye'de ise kripto para piyasası yerli borsa Thodex skandalı ile çalkalanırken, kurucusu Faruk Fatih Özer'in pek çok ünlü isimle yaptığı reklam çalışması yeniden gündem oldu.
Türkiye'nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, siteyi kapatıp yurt dışına çıktığı iddialarından sonra gündem oldu. Thodex'in verilerine bakıldığında 400 bin üyesinin 391 bininin ise aktif olarak işlem yaptığı tespit edildi. Aylık olarak 8-13 milyar dolar arasında işlem yapıldığı bilinen Thodex'te yatırımcıların kaybının 2 ile 10 milyar dolar arası olduğu iddia edildi.
Mağduriyetini sosyal medyadan dile getiren kitle, Thodex reklamlarında yer alan ünlülere de sitem etmeye başladı.
THODEX REKLAMINDA OYNAYAN ÜNLÜLER KİMLER?
Thodex reklamlarında rol alan ünlü isimler ise şu şekilde;
Pınar Deniz, Mine Tugay, Özge Ulusoy, Ebru Şallı, Bahar Şahin, Simge Sağın, Zeynep Demirel, Deren Talu, Edis, Burcu Esmersoy, Eda Ece, Barış Kılıç, Pelin Karahan, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Burak Sevinç, Necip Memili, Gökçe Akyıldız, Melisa Döngel
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