Ünlü isimlere kripto para vurgunu! Gelir kapıları tepetaklak oldu

BİTCOİN İLE ALBÜM SATIŞI

Amerikan müzik dünyasında kripto parayı iş hayatına sokan ilk isim Snoop Dogg oldu. 2013 yılında henüz kimsecikler Bitcoin nedir diye bilmezken albümlerini bu kripto para birimi üzerinden satışa çıkardı.

Albümlerin tanesi 0.3 Bitcoin'den satıldığı vakit bu para birimi o kadar değer kazanmamıştı. O dönem Snoop Dogg albümü satın alan bir kişi eğer o Bitcoin'i harcamayıp tutmuş olsaydı bugün 14 bin doları olacaktı.