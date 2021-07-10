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Son dakika | Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Son dakika | Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.


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