Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu! Thodex'te neler yaşandı?





SİBER SALDIRI YAŞAMAMAK İÇİN KAPATTIK!

Bu gelişmeler yaşanırken Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer bir açıklama yayımladı. Hakkındaki iddiaların mesnetsiz olduğunu öne süren Özer, "700 bine yakın kullanıcının işlem yaptığı Thodex platformu bugüne kadar hiç kimseyi mağdur etmediği gibi bundan böyle de etmeyecektir. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır. Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken yabancı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım. Şirket hesaplarında yapılan incelemede yaşanan siber saldırı olayının devam ettiği ve bir kısım hesap sahiplerinin doğru verilerine ulaşılamadığı tespit olunmuştur."