Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasındaki görüşmede, Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin ile ikili ilişkilerin ekonomi ve ticaretten kültür, eğitim ve turizme her alanda olumlu yönde seyretmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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