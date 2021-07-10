Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "Kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve bölgede önemli bir lider"

"ÜLKESİNİ EN AZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN YÖNETTİĞİ ZAMAN KADAR YÖNETTİ"

Dendias Başkan Erdoğan'ın bölge için önemli bir unsur olduğunu belirtirken, "Türkiye'nin izlediği siyasete bakış açıları ne olursa olsun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir unsurdur. Ülkesini en az Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği zaman kadar yönetmiş ve Türkiye'nin fizyonomisini değiştirmiştir." dedi.