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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "Kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve bölgede önemli bir lider"

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Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve bölgede önemli bir lider

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias katıldığı bir programda Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuştu. Başkan Erdoğan'ı "Kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve bölgede önemli bir lider" olarak tanımlayan Dendias, iki ülke arasındaki sorunların yüz yüze görüşmeler ile çözülebileceğini ifade etti. Erdoğan'ın bölgede önemli bir unsur olduğunu söyleyen Dendias "Ülkesini en az Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği zaman kadar yönetmiş ve Türkiye'nin fizyonomisini değiştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias katıldığı bir programda Türkiye ile ilişkiler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN BAŞARILI VE BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR LİDER"

Dendias iki ülke arasındaki sorunların "Kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve bölgede önemli bir lider" olarak gördüğü Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yüz yüze yapacağı görüşmeyle çözülebileceğine inandığını söyledi.

"ÜLKESİNİ EN AZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN YÖNETTİĞİ ZAMAN KADAR YÖNETTİ"

Dendias Başkan Erdoğan'ın bölge için önemli bir unsur olduğunu belirtirken, "Türkiye'nin izlediği siyasete bakış açıları ne olursa olsun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir unsurdur. Ülkesini en az Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği zaman kadar yönetmiş ve Türkiye'nin fizyonomisini değiştirmiştir." dedi.

ÇAVUŞOĞLU SAYESİNDE GÖRÜŞME ŞANSIMIZ OLDU

Dendias, Erdoğan ile son olarak Cumhurbaşkanlığı'nda görüştüğünü, ancak daha önceden de Strasbourg ziyaretlerinde Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde birkaç kez görüşme fırsatı bulduğunu belirtti.

ERDOĞAN HAYATINDA BİRÇOK BAŞARI ELDE ETMİŞ BİRİ

Dendias Başkan Erdoğan'ı hayatında çok sayıda başarı elde etmiş bir insan olarka tanımlarken "Erdoğan'ın bireysel düzeyde misafirperver ve cana yakın bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Hayatında birçok başarı elde etmiş bir insan. Kendisiyle konuşurken Erdoğan'ın hayatına nereden başladığını; ülkesinin fizyonomisini nasıl değiştirdiğini; nasıl güçlü bir hale getirdiğini göz önünde bulundurmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

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