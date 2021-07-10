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Ankara-İstanbul arası YHT seferleri başladı! 25 dakika kısaldı!

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Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Ankara-İstanbul arası YHT seferleri başladı! 25 dakika kısaldı!

Ankara-İstanbul hattında bugün itibariyle ekspres Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri başladı. Ekspres tren 2 yerde duracak. Böylece hemen hemen 25 dakikalık bir zaman kazanılmış olacak.

Ankara-İstanbul hattında Ekspres Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri bugün itibarıyla başladı.

ZAMANDAN TASARRUF

Ekspres seferlerde tren yalnızca Eskişehir ile Pendik'te duracak. Böylelikle 25 dakika daha kısa sürecek.

SEFERLER 26'DAN 36'YA ÇIKARILDI

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Temmuz'dan itibaren tam kapasite işletilen YHT'lerde seferlerin, Kurban Bayramı tatili öncesinde 10 Temmuz itibarıyla 26'dan 36'ya çıkarılacağı bilgisini vermişti.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Bakan Karaismailoğlu, "Günlük sefer sayılarının Ankara-İstanbul-Ankara hattında 10'dan 14'e, Konya-İstanbul-Konya hattında 4'ten 6'ya, Ankara-Konya-Ankara hattında 8'den 10'a, Ankara-Eskişehir-Ankara hattında 4'ten 6'ya yükseltildi. Yolcuların, Kurban Bayramı tatili döneminde seyahat planlamalarını önceden yapabilmeleri ve gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmeleri için tüm parkurlardaki YHT seferleri 31 Temmuz'a kadar olacak şekilde satışa açıldı" dedi.

ARA VERİLEN SEFERLER 12 TEMMUZ'DAN SONRA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

28 Mart 2020'den itibaren seferlerine ara verilen ana hat trenlerinin ilk etapta 12 Temmuz'dan sonra hizmete başlayacağını söyleyen Karaismailoğlu, bu kapsamda Doğu Ekspresi, Güney Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, 4 Eylül Mavi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Fırat Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Ege Ekspresi, Konya Mavi, İzmir Mavi, Göller Ekspresi'nin işletileceğini bildirdi.

32 GÜZEGAHTA 162 SEFER

Karaismailoğlu, sık seyahat edenler için YHT'lerde ve diğer trenlerde abonman paket satışının devam ettiğini vurgulayarak, orta ve yakın şehirler arasında daha önce işletilmeye başlanan bölgesel trenlerin 32 ayrı güzergahta günde 162 sefer yaptığını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, şehir içi toplu ulaşımda Marmaray ve Başkentray'da normal seferlerle hizmete devam edildiğini de sözlerine ekledi.

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