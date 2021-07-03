TCDD'de duyurdu! Ankara-Konya YHT seferleri iptal edildi

TCDD'DEN AÇIKLAMA



TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara- Konya YHT hattının bir kesiminde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacağının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Ankara- Konya YHT hattının bir kesiminde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle tren seferleri iptal edildi. Bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak. Karşılıklı olarak iptal edilen Ankara- İstanbul- Konya tren seferleri, çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN