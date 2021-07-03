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TCDD'de duyurdu! Ankara-Konya YHT seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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TCDD'de duyurdu! Ankara-Konya YHT seferleri iptal edildi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında Ankara-Konya YHT hattındaki aşırı yağış sonrası yapılması gereken bakım nedeniyle seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bir kesimindeki aşırı yağış nedeniyle tren seferleri iptal edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara-Konya YHT hattında bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak.

Karşılıklı iptal edilen Ankara-İstanbul-Konya tren seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden başlayacak ve kamuoyu bu konuda bilgilendirilecek.

TCDD'DEN AÇIKLAMA

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara- Konya YHT hattının bir kesiminde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacağının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara- Konya YHT hattının bir kesiminde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle tren seferleri iptal edildi. Bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak. Karşılıklı olarak iptal edilen Ankara- İstanbul- Konya tren seferleri, çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak."

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