HDP'li isim evinde teröristlere yemek hazırlayıp misafir etti! Evine düzenlenen baskınla tutuklandı
Eski HDP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı B.E'nin Çatalağaç köyündeki evinde teröristlere yemek hazırladığı ve onları barındırdığı tespit edildi. Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan B.E "teröristlere yardım ve yataklık" suçundan tutuklandı.
Eski HDP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı B.E, teröristleri evinde barındırdığı iddiasıyla tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, B.E'nin 2015 yılında Çatalağaç köyündeki evine gelen teröristlere yemek hazırladığını ve evinde teröristleri barındırdığını tespit etti.
Ekipler B.E'yi evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. B.E. nöbetçi hakimlikçe "teröristlere yardım ve yataklık" suçundan tutuklandı. Öte yandan B.E'nin 2016 ila 2018 yıllarında HDP Merkez İlçe Başkanlığı yaptığı ifade edildi.