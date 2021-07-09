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İYİ Parti ile CHP arasında 2023 adayı krizi büyüyor! "Bizim de gönlümüzden Meral Akşener geçiyor" Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak?

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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İYİ Parti ile CHP arasında 2023 adayı krizi büyüyor! Bizim de gönlümüzden Meral Akşener geçiyor Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın katıldığı programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, gönüllerinden Meral Akşener'in geçtiğini ifade ederken, "Sadece şunu söyleyebiliriz, onun gününe daha çok var." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GÖNLÜMÜZDEN AKŞENER GEÇİYOR"

"Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey, eşyanın tabiatına aykırı bir durum yok. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz, onun gününe daha çok var.

"HEPİMİZİN GÖNLÜNDEKİ GİBİ OLSUN"

"Bu konularda çok kolay anlaşılır, arada bir sürtüşme filan çıkmaz. Bütün partilerle ilgili söylüyorum. Dolayısıyla o, zamanı geldiğinde halledilebilecek bir konudur. Ama ben hep söylerim sahada çalışanın hakkını Cenabıhakk, günü gelir verir. Hepimizin gönlündekine göre olur inşallah, temennimiz odur. Ama Türkiye'yi bu konuda kaosa düşürecek bir adımı biz İYİ Parti olarak atmayacağımızı genel başkanımız çıktı bütün programlarda söyledi."

CHP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Ankara'da katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını ifade etti.

ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU"

2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin adayını açıklayan Kuşoğlu, "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: DOSTLARIMIZLA İKTİDARA GELECEĞİZ, GÖNÜLLÜYÜM

CHP Genel Başkanı, geçmişte yaptığı açıklamalarda "Dostlarıyla birlikte iktidara geleceklerini" iddia ederek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gönüllü olduğunu ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu, "Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum. İttifak böyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" ifadelerini de kullanmıştı.

Göreve geldiği 2010'dan beri 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışa girerseniz kazanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Ondan en ufak bir endişem yok" diyerek cevaplamıştı.

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