İYİ Parti ile CHP arasında 2023 adayı krizi büyüyor! "Bizim de gönlümüzden Meral Akşener geçiyor" Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak?

"HEPİMİZİN GÖNLÜNDEKİ GİBİ OLSUN"

"Bu konularda çok kolay anlaşılır, arada bir sürtüşme filan çıkmaz. Bütün partilerle ilgili söylüyorum. Dolayısıyla o, zamanı geldiğinde halledilebilecek bir konudur. Ama ben hep söylerim sahada çalışanın hakkını Cenabıhakk, günü gelir verir. Hepimizin gönlündekine göre olur inşallah, temennimiz odur. Ama Türkiye'yi bu konuda kaosa düşürecek bir adımı biz İYİ Parti olarak atmayacağımızı genel başkanımız çıktı bütün programlarda söyledi."