Dışişleri Bakanlığından Cilvegözü Sınır Kapısı için son dakika açıklaması!
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "BM Güvenlik Konseyi Hatay-Cilvegözü sınır kapımızı kuzeybatı Suriye’ye gönderilen BM yardımları için yetkilendiren kararını 12 ay süre ile uzatma kararı almıştır. Bu karar ilk altı aydan sonra BM Genel Sekreterinin raporu temelinde ilave 6 ay olarak uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı BM Güvenlik Konseyi'nin Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelik aldığı karara ilişkin açıklamada bulundu.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI
İLAVE 6 AY OLARAK UYGULANACAK
BM Güvenlik Konseyi Hatay-Cilvegözü sınır kapımızı kuzeybatı Suriye'ye gönderilen BM yardımları için yetkilendiren kararını 12 ay süre ile uzatma kararı almıştır. Bu karar ilk altı aydan sonra BM Genel Sekreterinin raporu temelinde ilave 6 ay olarak uygulanacaktır.
BM YARDIMLARI İSTİKRAR İÇİN ELZEMDİR
Sözkonusu sınır kapımız üzerinden gönderilen BM yardımları Suriye'deki insani krize etkin mukabelenin devamı ve bölgesel istikrar ve güvenlik için elzemdir.
MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Bu nedenle, Suriye halkınının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülkemiz üzerinden faaliyet gösteren sınır-ötesi BM insani yardım mekanizmasının devam ettirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin ve temel uluslararası aktörlerin bu konuda sergiledikleri yapıcı yaklaşımı ve uzlaşmacı tavrı başta siyasi süreç olmak üzere Suriye krizine kalıcı bir çözüm bulunması amacına matuf uluslararası çabalar bağlamında da ortaya koymalarını bekliyoruz.
AKTİF KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Türkiye Suriye'deki insani krizle mücadeleye yönelik güçlü desteğini sürdürecek, ateşkesin idamesine ve siyasi sürecin ilerletilmesine aktif katkı yapmaya devam edecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 2021 Jandarma bekçi alımı olacak mı? EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar ve maaşlar...
- 667 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün! Geliri 6.500 TL'nin altında olanlar başvurabilir! Kura ve çekiliş...
- Sıfır araba alacaklara fırsat! 0,49 faizle araç kredisi tuzla buz etti! Citroen, Ford, Dacia, Honda, Fiat...
- Bankaların nabzı yükseldi, faizler ateş aldı! Kredi çekecekler dikkat! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB...
- 75 bin TL'ye kadar kredi başvurusu! Detaylar son dakika belli oldu! KOSGEB kredi başvuru ekranı...
- Ters düştü tahtı sallandı! Altın fiyatları rotadan çıktı! Uzman isim yorumladı: Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
- Emekli bayram parası ne zaman yatar? 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek?
- Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? Steam yaz indirimleri bitti mi? Açıklama geldi...
- Bayrama kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak? Diyanet dini günler takvimi
- Ve belli oldu! Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar? 2021-2022 yüzdelik dilim, seyyanen zam...
- Bayram tatilinde flaş gelişme! Başkan Erdoğan açıkladı! 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 15 Temmuz ile birleşti mi?
- Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? 2021 GS hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'da kadro değişiyor!