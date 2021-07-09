Son dakika: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Cilvegözü Sınır Kapısı kararı
Son dakika | Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı’nın açık tutulmasının bir yıl daha uzatılmasına karar verdi. Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasının uzatılabilmesi için BMGK'nin beş daimi üyesi olan Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin buna buna itiraz etmemesi ve 15 üyeden en az 9'nun onayı gerekiyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasının bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.
BM'NİN SURİYE YARDIMLARINDA CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI
Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayatı önem taşıyan uluslararası insanı yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda 10 Temmuz'da kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.
BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana, özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 5 milyona yakın kişiye ulaşıyor.
2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken; Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş, daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay vermişti.
HER AY BİNDEN FAZLA İNSANİ YARDIM KONVOYU GEÇİYOR
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan her ay 1000'den fazla insani yardım konvoyu Suriye'ye geçiyor ancak bu sınır kapısını açık tutan mekanizmanın 10 Temmuz'da süresi doluyor ve söz konusu mekanizmanın BMGK tarafından yenilenmesi gerekiyor.
BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını isterken; Rusya ve Suriye rejimiyle ilgili kararlarda BMGK'de Rusya'nın yanında yer alan Çin, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasına sıcak bakmıyor.
Rusya, daha önce de olduğu gibi sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin dolmasına kısa süre kala, insanı yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılması argümanını savunuyor.
15 ÜYEDEN 9'UNUN ONAYI ŞARTI
Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasının uzatılabilmesi için BMGK'nin beş daimi üyesi olan Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin buna buna itiraz etmemesi ve 15 üyeden en az 9'nun onayı gerekiyor.
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