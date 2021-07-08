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Bedelli askerlik ücreti 2021 ne kadar oldu | MSB ASAL bedelli fiyatı ne kadar kaç TL?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2021
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Bedelli askerlik ücreti 2021 ne kadar oldu | MSB ASAL bedelli fiyatı ne kadar kaç TL?

Milyonlarca gencin merakla beklediği 2021 yılı bedelli askerlik fiyatı belli oldu. Haziran ayında enflasyonun belli olmasıyla birlikte merakla beklenen bedelli askerliğin ne kadar olacağı sorusu da karşılık buldu. Yapılan hesaplamalara göre bdelli askerlik yapmak isteyen gençlerin 43 bin 151 lira ödemesi gerekiyor. İşte bedelli askerlikle ilgili son gelişmenin ayrıntıları...

2019 yılında bedelli askerlikle ilgili yasa çıkarıldı. 7179 sayılı Asker alma yasasında yapılan değişiklikle bedelli askerlik bedeli, memur aylık katsayısına göre hesaplanmaya başlandı.

Buna göre bedelli askerlik ücreti, 40 bin gösterge rakamı, memur maaş katsayısı ve 6 rakamının birbiriyle çarpılmasıyla hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün ilgili genelgeyi yayımladı.

Genelgeyle, memur aylık katsayısı, 2021 yılının ikinci yarısında (0.179797) olarak ilan edildi.

Söz konusu katsayıya göre bu yılın sonuna kadar bedelli ücreti 43 bin 151 lira olarak uygulanacak. Bu yılın ilk altı ayında bedelli ücreti 39 bin 788 liraydı.

2019'DA 31 BİN 343 LİRAYDI
Bedelli askerliğin kalıcı hale getirildiği 2019 yılında bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlenmişti.

Ancak bu ücretin 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde memur katsayısına göre revize edilmesi öngörülmüştü. 6'şar aylık olarak belirlenen tutarlar tek seferde ödeniyor.

Bir başka deyişle taksit yapılmıyor, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, defterdarlıklara T.C. kimlik numarası beyan ederek yatırılabiliyor.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

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