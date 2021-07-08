Bedelli askerlik ücreti 2021 ne kadar oldu | MSB ASAL bedelli fiyatı ne kadar kaç TL?

2019 yılında bedelli askerlikle ilgili yasa çıkarıldı. 7179 sayılı Asker alma yasasında yapılan değişiklikle bedelli askerlik bedeli, memur aylık katsayısına göre hesaplanmaya başlandı.

Buna göre bedelli askerlik ücreti, 40 bin gösterge rakamı, memur maaş katsayısı ve 6 rakamının birbiriyle çarpılmasıyla hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün ilgili genelgeyi yayımladı.