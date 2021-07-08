CHP'li İzmit Belediyesi çocuklara parkı çok gördü!

"İzmit Belediyesi'nin vurdumduymazlığı içimizi acıtıyor" diyen AK Parti İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, "Halkın parasıyla yapılan bu yerin 2 yılda yok olma noktasına geldi. İzmit'te hal kımız için yapılan ne kadar iyi şey varsa, hepsi bu anlayış tarafından yok olmaya terk edilmiştir" dedi.

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