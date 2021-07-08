CHP'li İzmit Belediyesi çocuklara parkı çok gördü!
CHP'li belediyeler, halka hizmet etme yerine onlar adına yapılan önemli çalışmaları yok etmek için birbirleriyle yarışıyor. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocuk parkı düşmanlığını zirveye çıkardı. CHP'li Başkan Hürriyet'in "İzmit’e 528 park fazla” açıklamasından bir gün sonra, Yenimahalle’deki çocuk parkı yerle bir edildi. Mahalle halkı yıkımı yapan belediyeye ateş püskürdü.
İzmit Yenimahalle'de bulunan Kültür Parkı, İzmit Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. İşçilerin kazma kürekle parka giriştiğini gören mahalleli olaya tepki gösterince, ekipler apar topar olay yerinden kaçtı.
Parkın yıkık-dökük halini sosyal medyada paylaşan mahalleli, belediyeye tepki gösterdi. İzmit Belediyesi'nin aynı yerde kreş yapacağını söyleyerek kendini savunduğu öğrenildi. AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu, mahallelinin ardından yıkım işlemine tepki gösterenler arasında yer aldı.
PARKLAR GEREKSİZMİŞ
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in parklarla ilgilenmediğini, hatta sayılarını fazla bulduğunu bir gün önceki meclis toplantısında itiraf ettiğini hatırlatan Hocaoğlu, "Yazık, günah. Çocuklara yapılan parkların sayısını fazla bulan bir anlayış İzmit'i yönetiyor. Bırakın yenisini yapmayı, "528 tane park yapmışsınız sırayla hepsine bakıyoruz" diyerek beceriksizliklerini itiraf ediyor.
Şimdi bakamadıklarını da yıkmaya başladılar. Belediye Başkanının "528 park yapmışsınız, bakımı zor oluyor" dedikten bir gün sonra belediye ekipleri Yenimahalle Erdi Sokak'taki parkı yıkmaya başlamışlar. Reklama ve yandaşa para kalmaz korkusu ile mi buraları yıkıyorsunuz?" dedi.
Çocuk parkını yıktıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, göreve gelmesinin ardından İzmit'te sayısız uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapan Gölkay Park'ı da kaderine terk etti.
Kentin karmaşasından bunalan vatandaşın rahat bir nefes aldığı tesisin birçok yerinde, bakımsızlık yüzünden 2 yılda büyük hasarlar oluştu. Dünyanın en gelişmiş su kayağı merkezlerinin başında yer alan tesisteki yürüyüş parkurları ot ve diken bağladı, oturma grupları parçalandı.
"İzmit Belediyesi'nin vurdumduymazlığı içimizi acıtıyor" diyen AK Parti İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, "Halkın parasıyla yapılan bu yerin 2 yılda yok olma noktasına geldi. İzmit'te hal kımız için yapılan ne kadar iyi şey varsa, hepsi bu anlayış tarafından yok olmaya terk edilmiştir" dedi.
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