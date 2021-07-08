Son dakika: MSB'den tarihi paylaşım! 1983 yılından fotoğraflar

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden söz konusu fotoğrafların paylaşıldığı gönderilerde, "1983 yılından tarihi fotoğraflar. Kahraman Mehmetçik, ülkemizin savunma ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapmaya dün olduğu gibi bugün de devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

1983 yılından tarihî fotoğraflar…



Kahraman Mehmetçik, ülkemizin savunma ve güvenliği için kahramanca ve fedakârca görev yapmaya dün olduğu gibi bugün de devam ediyor.#MSB #TSK #TarihteTürkOrdusu #tbt #siyahbeyaz pic.twitter.com/o9RdmYmv8B — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2021