MSB son dakika: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 Temmuz zammı ile bedelli askerlik fiyatı kaç para?

Son dakika... Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2019 yılından beri kalıcı hale gelen bedelli askerlik ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Geçmiş dönemlerde sabit rakam üzerinden belirlenen bedelli askerlik tutarı, uygulamanın kalıcı hale gelmesinin ardından memur maaş katsayısına endekslendi. Bu gelişmelerin ardından yılda iki kere bedelli askerlik ücretinde artış yaşanıyor. Buna göre, 2021 Temmuz- 2021 Aralık döneminde geçerli olacak bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 Temmuz zammı ile bedelli askerlik fiyatı kaç para? İşte cevaplar...

2021 TEMMUZ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 Temmuz - 2021 Aralık döneminde geçerli olacak bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı. MSB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"7179 Sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu Maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. 01 Ocak – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında başvuruda bulunanların 39.788,64 Türk Lirası ödemesi gerekmektedir. 01 Temmuz - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında ödenecek bedel miktarı ayrıca duyurulacaktır."