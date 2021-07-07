MSB son dakika: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 Temmuz zammı ile bedelli askerlik fiyatı kaç para?
Bedelli askerlik ücreti ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2021'in ikinci döneminin başlaması ile birlikte gözler bedelli askerlik fiyatlarına çevrildi. İlerleyen dönemlerde askerlik vazifesini yerine getirecek olan vatandaşlar, bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağını araştırıyor. MSB'den konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 Temmuz zammı ile bedelli askerlik fiyatı kaç para? İşte haberin detayları...
Son dakika... Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2019 yılından beri kalıcı hale gelen bedelli askerlik ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Geçmiş dönemlerde sabit rakam üzerinden belirlenen bedelli askerlik tutarı, uygulamanın kalıcı hale gelmesinin ardından memur maaş katsayısına endekslendi. Bu gelişmelerin ardından yılda iki kere bedelli askerlik ücretinde artış yaşanıyor. Buna göre, 2021 Temmuz- 2021 Aralık döneminde geçerli olacak bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 Temmuz zammı ile bedelli askerlik fiyatı kaç para? İşte cevaplar...
2021 TEMMUZ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 Temmuz - 2021 Aralık döneminde geçerli olacak bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı. MSB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"7179 Sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu Maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. 01 Ocak – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında başvuruda bulunanların 39.788,64 Türk Lirası ödemesi gerekmektedir. 01 Temmuz - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında ödenecek bedel miktarı ayrıca duyurulacaktır."
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILIYOR?
Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
BEDELLİ ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?
Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, defterdarlıklar ve defterdarlıklara bağlı malmüdürlüklerine T.C. Kimlik numarası beyan ederek yatırabilecekler.
2021 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ
1. 2021 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. 2020 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve geçerli bedel miktarını ödeyen yükümlüler 2021 yılında;
a. 01, 02, 03 Nisan 2021
b. 13, 14, 15 Mayıs 2021
c. 17, 18, 19 Haziran 2021
ç. 05, 06, 07 Ağustos 2021
d. 16, 17, 18 Eylül 2021
e. 21, 22, 23 Ekim 2021
f. 25, 26, 27 Kasım 2021 celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi için sevk edileceklerdir.
3. Sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulmuştur.
4. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;
a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,
b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,
c. Test sonucunda, Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler,
ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test sonucu tarihini takip eden 3 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde yeniden Kovid-19 testlerini yaptırarak sevke tabi tutulacaklar,
d. Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,
e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,
f. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır,
g. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.
5. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamında 2020 yılında sevke tabi olduğu halde Kovid-19 nedeniyle ertelemeleri 2021 yılına yapılan yükümlüler,2'nci maddeye göre belirlenen celp ve sevk dönemlerinde sevk edilecek, bunlar da 4'üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.
6. Mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındaki yükümlülerden askerliği 2021 yılına ertelenmiş olanlar,2'nci maddeye göre belirlenen celp ve sevk dönemlerinde 21 günlük temel eğitimlerini yapmak üzere birliklerine sevk edilecek, bunlar da 4'üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.
7. Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
8. Tabi oldukları celp ve sevk döneminde,emsallerinin terhis tarihine kadar birliklerine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak ve bu yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.
9. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
10. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.trinternet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.
11. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
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- MSB son dakika: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 Temmuz zammı ile bedelli askerlik fiyatı kaç para?
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