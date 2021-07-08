Bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Bayram tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı? 11 gün mü?
Bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram tatilini değerlendirmek isteyenler süreci yakından takip ediyor. Bayram tatilinin kaç gün olacağı arama motortlarında en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte, Bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Bayram tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı?
Bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Bayram tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet takvimine göre 20 Temmuz 2021 tarihinde idrak etmeye başlayan Kurban Bayramı tatilinin 11 güne uzayıp uzamayacağı da konuşulan gündemler arasında yer aldı. Merak edilen konu hakkında detayları haberimizde derledik.
AREFE VE BAYRAM TARİHLERİ
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek.
Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek. Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.
Ancak idari izin kararı alınması halinde bu tatil imkanından sadece kamu görevlileri faydalanabilecek. Resmi tatil olarak ilanı durumunda ise özel sektör çalışanları da sürecin içerisine dahil edilmiş olacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başlayan turizm sezonu, otellerde alınan tedbirler ve sezona ilişkin bilgi vereceği toplantıda Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler de masada olacak. Kabinede perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine yönelik formülün de ele alınması bekleniyor.
Konuyla ilgili resmi açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması ön görülüyor.
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- Bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Bayram tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı? 11 gün mü?
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