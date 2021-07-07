Son dakika: Hayvanları Koruma Kanunu Meclis'te kabul edildi

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Düzenlemeyle hayvanlara zarar vermeyle ilgili suç kapsamında değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, artık hayvanlar 'mal' statüsünden çıkarılıp 'canlı' olarak sayılacak. Hayvanların icra konusu olması da ortadan kalkacak.

SAHİPLİ-SAHİPSİZ AYRIMI KALKIYOR

Teklifle sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı da ortadan kalkıyor. Sahipli ya da sahipsiz, nesli tükenmekte olan bir hayvanı öldürme, acımasız muamelede bulunma, hayvan dövüştürme fiileri suç olarak düzenleniyor.

Kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi de yasaklanıyor.

4 TÜRE YASAK

Teklif aynı zamanda tehlikeli olduğu belirtilen köpek türleriyle ilgili de düzenlemeler içeriyor. Buna göre; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio türlerinin Türkiyeye girişi yasaklanacak.

Bu türlerin satışı ya da reklamını yapanlara hayvan başına 11 bin TL idari para cezası verilecek. Hayvanlara da el konulacak.