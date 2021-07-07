Fransız basınından flaş Türkiye haberi! Cezayir'in ilham kaynağı
Türkiye'nin Afrika üzerindeki etkisini gündeme alan Fransız basını, Cezayir yönetiminin de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek aldığını belirtti. Türkiye'nin bölgede etkin güç haline geldiğini ifade eden Fransız gazetesi Le Monde, bu gelişimin Cezayir'i etkilediğini yazdı.
BİRÇOK ALANDA ÖRNEK
Türkiye'de üretilen ithal deri eşyalardan Vahran'daki Bey Sarayı'nın ve Hasan Paşa Camii'nin restorasyonuna ve Marmara Denizi'ndeki "helal" turizmdeki sıçramaya kadar Cezayir'in Türklerin cazibesine kapıldığı kaydedildi.
"CEZAYİR'İN TÜRKLERLE İLİŞKİLERİ MÜKEMMEL"
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un "Cezayir'in Türklerle mükemmel ilişkileri var." ifadesi aktarıldı.
TÜRKİYE'DEN YATIRIM
Fransız medyası uzun yılları sömürge altında tuttuğu Cezayir'in bölgesel yakınlaşmalarını yakından izliyor. Türkiye-Cezayir ilişkilerine dair bir haber de Le Point'te yer aldı. Yenişafak'ın haberine göre dergiye konuşan Tebbun, Türkiye'nin Cezayir'e "siyasi karşılığı olmayan" 5 milyar dolara yakın yatırım yaptığını vurguladı.
İki ülke arasındaki ilişkiye vurgu yapan Tebbun, merak edenlerin "konuşmadan önce Ankara'nın Cezayir'deki desteğini birçok yönden görmeleri gerektiğini" söyledi.
PARİS'İN KARANLIK SÖMÜRGE GEÇMİŞİ
Fransa'nın Cezayir'i elinde tutmak için verdiği kanlı mücadele her iki ülkede kapanmayacak yaralar açtı.
Dünyaca ünlü Fransız sanatçılar, satırlarına, tablolarına, eserlerine ve beyaz perdeye bu lekeyi yansıtarak geçmişle yüzleşmeye çalıştı ancak Fransa hâlâ Cezayir'de soykırıma varan kanlı suçlarıyla ilgili sorumluluğu resmi olarak kabul etmiyor.
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017 yılındaki seçim kampanyası sırasında ülkesinin Cezayir'deki karanlık tarihini "insanlığa karşı suç" olarak niteledi.
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