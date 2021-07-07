Mardin'de askeri araca kalleş saldırı: Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı şehit oldu

Kızıltepe ilçesindeki Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca, teröristlerce saldırı yapıldı.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın şehit olduğu belirtilirken, "7 Temmuz günü Şenyurt sınır hattında devriye halindeki olan askeri araca açılan ateş sonucu Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, karın bölgesine aldığı isabet sonucu yaralanarak araç hakimiyetini kaybedip kaza gerçekleşmiştir. Kaza sonucu sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü. Araç sürücüsü Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" denildi.

NEVŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın acı haberi, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde yaşayan ailesine verildi. Dudu Çiftçibaşı, oğlunun şehit olduğu haberini askeri yetkililerden, Kavaklı beldesindeki patates deposundayken aldı. Şehit Çiftçibaşı'nın babaevine Türk bayrağı asıldı.

Çakıllı köyünün muhtarı Seyit Poyraz, "Cihan Çiftçibaşı çok efendi biriydi. Çok üzüldük. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesinin Çakıllı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca Mardin'de Suriye tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı için yayımlanan başsağlığı mesajında, "Mardin Kızıltepe Hudut Hattı bölgesinde 07 Temmuz 2021 tarihinde Suriye tarafından açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ŞEHİT ÇİFTÇİBAŞI TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Suriye sınır hattında devriye görevi yaptığı sırada PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

Mardin Havalimanı'nda yapılan törene Vali Mahmut Demirtaş, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü İlker Emir, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Öz geçmişi ve duaların okunmasının ardından şehit Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir'e uğurlandı.